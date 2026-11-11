Real Madrid se destaca en cuadrangular

Con una jornada de Futbol, entusiasmo y convivencia familiar, se llevó a cabo el cuadrangular del programa ¡Qué Viva el Deporte en tu Colonia!, en el campo de la colonia Lindavista Shanká, en Tuxtla Gutiérrez.

En esta actividad participaron los equipos Real Madrid, Barcelona, PSG y Austin FC, que se enfrentaron en distintos encuentros, demostrando sus habilidades y entusiasmo dentro del terreno de juego.

Durante la jornada, Real Madrid sobresalió como el conjunto más competitivo, al conseguir el mayor número de triunfos, convirtiéndose en uno de los protagonistas del cuadrangular.

Los demás planteles también tuvieron la oportunidad de demostrar su talento y compartir una experiencia deportiva, en la que prevalecieron la sana competencia y el compañerismo.

Además de los encuentros de Futbol, niñas y niños participaron en distintas actividades deportivas, como ejercicios de activación física, con el propósito de fomentar el movimiento y acercar a los más pequeños a la práctica del deporte.

Al finalizar las actividades se realizó la entrega de reconocimientos y premios, en la que fueron incluidos los cuatro planteles participantes, así como los atletas que formaron parte de las distintas dinámicas deportivas.