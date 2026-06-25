Real Madrid tendrá Clinic de Verano

TRUE Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, anunció su Clinic de Verano, que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto en el Colegio La Paz, en Tuxtla Gutiérrez.

El programa estará dirigido a niñas y niños de Chiapas, con actividades de 9:00 a 14:00 horas, bajo la metodología educativa The Real Way, enfocada en el aprendizaje deportivo y en valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y la superación personal.

Los organizadores aclararon que esta clínica tiene carácter exclusivamente educativo y formativo, por lo que no corresponde a visorías, pruebas deportivas o procesos de captación de talento para equipos profesionales del Real Madrid.