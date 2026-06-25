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Real Madrid tendrá Clinic de Verano

Junio 25 del 2026
Se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto, en el Colegio La Paz de Tuxtla Gutiérrez. Cortesía
Se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto, en el Colegio La Paz de Tuxtla Gutiérrez. Cortesía

TRUE Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, anunció su Clinic de Verano, que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto en el Colegio La Paz, en Tuxtla Gutiérrez.

El programa estará dirigido a niñas y niños de Chiapas, con actividades de 9:00 a 14:00 horas, bajo la metodología educativa The Real Way, enfocada en el aprendizaje deportivo y en valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y la superación personal.

Los organizadores aclararon que esta clínica tiene carácter exclusivamente educativo y formativo, por lo que no corresponde a visorías, pruebas deportivas o procesos de captación de talento para equipos profesionales del Real Madrid.

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