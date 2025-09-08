Real San Antonio se corona campeón

La cancha de la colonia Real del Bosque fue el escenario perfecto para una final vibrante, donde Real San Antonio se proclamó campeón de la Liga Palapa, tras vencer en un duelo lleno de emociones a Deportivo La Joya. Desde muy temprano los aficionados se dieron cita para vivir el último capítulo de la temporada, creando un ambiente espectacular con gritos, banderas y un gran respaldo a sus equipos.

El partido inició con gran intensidad, reflejando la determinación de ambos conjuntos por alzarse con el título. Los primeros minutos fueron una auténtica batalla en el medio campo, con entradas fuertes y jugadas tácticas que mostraron la calidad de cada escuadra. Ninguno de los equipos quiso ceder terreno, manteniendo el marcador sin goles gracias a la labor defensiva y a las atajadas de los porteros.

Real San Antonio comenzó a tomar el control poco a poco, explotando la velocidad de Pedro “El Rayo” González y la visión de juego de Luis Hernández en el mediocampo. La primera anotación llegó gracias a una jugada colectiva que culminó con un disparo potente de Juan Carlos Méndez, imposible de detener para el arquero rival, poniendo el 1-0 y desatando la locura en las gradas.

Deportivo La Joya no se dio por vencido y adelantó líneas en busca del empate. Kevin López y Arturo “El Tanque” Ramírez lideraron los intentos ofensivos, generando varias oportunidades claras que exigieron al máximo al portero de San Antonio, Carlos “Charly” Moreno, quien se lució con atajadas espectaculares para mantener la ventaja de su equipo.

En la segunda mitad Real San Antonio continuó con su propuesta ofensiva. El segundo gol llegó tras una descolgada por la banda derecha, donde Pedro González envió un centro preciso que fue rematado de cabeza por Fernando “Nando” Cruz, aumentando la diferencia 2-0 y acercando a su equipo al campeonato.

Con el marcador adverso, La Joya arriesgó en los minutos finales, enviando más jugadores al ataque. Su esfuerzo rindió frutos cuando Kevin López logró acortar distancias con un disparo cruzado que puso el 2-1 y encendió la emoción en la tribuna. Los últimos minutos fueron de auténtico drama, con ambos equipos luchando cada balón como si fuera el último.

Asimismo, el silbatazo final desató la euforia. Real San Antonio celebró en el centro de la cancha mientras sus seguidores coreaban su nombre, reconociendo el gran torneo que realizaron. Minutos después se llevó a cabo la premiación, en la que los organizadores entregaron trofeos y medallas a ambos equipos, además de reconocer a los jugadores más destacados de la temporada.

Entre los presentes en la ceremonia estuvieron José “Pepe” Gutiérrez, presidente de la Liga Palapa; Rosa María Pérez, representante de la colonia Real del Bosque; y el profesor Mario Hernández, coordinador del torneo. Ellos destacaron la importancia de promover este tipo de eventos que fomentan la convivencia y fortalecen el Futbol en la comunidad.

La final de la Liga Palapa dejó claro que el deporte sigue siendo un motor de pasión y unión en Tuxtla Gutiérrez. Con un torneo que reunió a grandes equipos y ofreció partidos de alto nivel, la competencia reafirmó su lugar como una de las más importantes de la región.