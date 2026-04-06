Realizan activación en Caña Hueca

En el marco del parón de actividades por el periodo vacacional de Semana Santa, se llevó a cabo una activación física en el parque recreativo Caña Hueca, donde colaboradores del restaurante Vips participaron en una jornada enfocada en el bienestar, la convivencia y el fortalecimiento del trabajo en equipo.

La actividad reunió a un grupo de trabajadoras que aprovecharon este espacio para mantenerse activas durante estos días de menor carga laboral, integrándose en una dinámica coordinada por Salaciel Trinidad Laguna, quien ha impulsado este tipo de iniciativas entre el personal, promoviendo hábitos saludables fuera del entorno cotidiano de trabajo.

El arranque estuvo marcado por una sesión de calentamiento dirigida por Lalo Cascabeles, quien, acompañado de música para activación física, generó un ambiente dinámico que motivó a las asistentes a participar con entusiasmo en cada ejercicio. Posteriormente, el grupo realizó una carrera sobre la pista del parque, actividad que permitió reforzar la resistencia física, además de fomentar la convivencia entre compañeras.

Durante la jornada, se destacó la importancia de aprovechar estos espacios recreativos en periodos vacacionales, no solo como una forma de esparcimiento, sino también como una oportunidad para fortalecer la salud física y mental. La iniciativa forma parte de una serie de actividades internas que buscan mantener activos a los colaboradores y generar un ambiente positivo dentro y fuera del ámbito laboral.

Por su parte, Elba Esther Pérez, responsable de la unidad Poniente, señaló que este tipo de encuentros continuarán realizándose, contemplando la participación de más integrantes del equipo en futuras sesiones, con el objetivo de ampliar el alcance de estas dinámicas.

Con este tipo de acciones, se refuerza la cultura de bienestar entre los trabajadores, aprovechando el periodo de Semana Santa para integrar actividades físicas que contribuyan al desarrollo integral del personal.