Realizan Clase Nacional Puños de Transformación

Con la participación de niñas, niños, jóvenes, atletas y familias, se llevó a cabo en Chiapas la Clase Nacional de Box Puños de Transformación, una jornada que tuvo como principal objetivo incentivar la realización de actividad física y utilizar el deporte como una herramienta para fortalecer la convivencia y promover la paz.

La actividad central se desarrolló en el Domo del Isstech, en la capital chiapaneca, donde los asistentes participaron en una clase dedicada al boxeo y pudieron convivir con destacados representantes de este deporte.

Múltiples municipios

Puños de Transformación formó parte de una jornada que también se replicó en distintos municipios de Chiapas, permitiendo que más personas se sumaran a una actividad deportiva enfocada en generar espacios de participación y convivencia.

A través del boxeo se buscó transmitir valores como la constancia, el respeto, la disciplina y el esfuerzo, además de incentivar a las nuevas generaciones a mantenerse activas y encontrar en el deporte una alternativa positiva para su desarrollo.

Uno de los momentos especiales de la jornada fue el reconocimiento a destacados pugilistas chiapanecos, quienes han representado al estado en diferentes escenarios y competencias deportivas.

Entre los invitados estuvieron las campeonas de box de los Juegos Nacionales Conade, Ester Hernández y Mariana Ramos, quienes compartieron su experiencia y fueron reconocidas por sus logros dentro de esta disciplina.

También recibieron reconocimiento el campeón Leo Villegas e Ismael Ramos, este último por su destacada participación en los Juegos Nacionales Populares, como parte de una ceremonia que buscó valorar el esfuerzo y dedicación de los deportistas chiapanecos.

La presencia de los pugilistas permitió que los participantes tuvieran un acercamiento con atletas que han recorrido diferentes procesos de preparación y competencia, convirtiéndose en referentes para quienes comienzan su camino dentro del deporte.

Durante la jornada, el mensaje estuvo enfocado en que la práctica deportiva puede contribuir a la formación integral de niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que genera espacios de convivencia sana y participación comunitaria.

El boxeo, además de ser una disciplina que requiere preparación física y mental, fue presentado como una vía para fomentar hábitos saludables, establecer metas y trabajar en equipo, valores que pueden trasladarse a diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Promover la Paz

La actividad también tuvo como propósito promover la paz, utilizando el deporte como punto de encuentro entre las familias y las nuevas generaciones. En este sentido, la jornada buscó demostrar que los espacios deportivos pueden convertirse en lugares para la convivencia, el respeto y la construcción de una sociedad más unida.

La clase contó con la participación de diversos invitados y representantes del ámbito deportivo, quienes acompañaron a los pugilistas reconocidos y a los participantes durante las actividades realizadas en el Domo del Isstech.

Con la realización de Puños de Transformación, Chiapas se sumó a una iniciativa que llevó el boxeo a diferentes sectores de la población, buscando que la actividad física llegue a más personas y que el deporte continúe siendo una herramienta para incentivar estilos de vida saludables.

La jornada concluyó con el reconocimiento a los atletas participantes y con el llamado a continuar practicando deporte, sobre todo entre las nuevas generaciones, para fortalecer valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia.