Realizan Clínica Estatal de Arbitraje

Con la participación del árbitro internacional Omar Bermúdez Mariscal, la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas, en coordinación con la Comisión Estatal de Arbitraje de Basquetbol, puso en marcha la Clínica Estatal de Arbitraje 2026, evento que reunió a 172 árbitros, entrenadores y jugadores provenientes de distintos municipios del estado.

La actividad se desarrolló en el audiovisual “Dr. Belisario Domínguez Palencia” del Instituto del Deporte (Indeporte), espacio que se convirtió en punto de encuentro para quienes buscan elevar el nivel técnico y reglamentario del Basquetbol en Chiapas.

Inauguración

El acto inaugural estuvo encabezado por Carlos Mario Martínez del Solar, presidente de Ademeba Chiapas y director nacional de la Comisión de Selecciones, quien estuvo acompañado por el ponente internacional Omar Bermúdez Mariscal, además del vicepresidente Wilber González García; el secretario José Domingo Ruiz Grajales; el coordinador estatal de arbitraje, Carlos Rosas Burguete; y el coordinador estatal de Basquetbol 3x3, Antonio Vargas, entre otros invitados especiales.

Durante su mensaje, Martínez del Solar subrayó que la capacitación permanente es una herramienta fundamental para consolidar el crecimiento del baloncesto chiapaneco. Destacó que el trabajo estructurado en formación y actualización ya comienza a reflejarse en resultados tangibles, como la presencia de jugadores del estado en procesos de selecciones nacionales.

En el marco del evento también se entregaron reconocimientos a entrenadores, delegados y árbitros que han contribuido al desarrollo del deporte ráfaga en la entidad, como parte de un ejercicio de valoración al esfuerzo y compromiso dentro y fuera de la cancha.

En sus primeras ponencias, Omar Bermúdez Mariscal enfatizó que el arbitraje se perfecciona con la práctica constante. Señaló que la teoría brinda bases sólidas, pero es en el juego real donde se consolidan los criterios, la toma de decisiones y el manejo de partido. Exhortó a los asistentes a participar activamente, plantear dudas y aplicar lo aprendido en competencias oficiales.

Conclusión

La clínica contempló sesiones teóricas y prácticas en las instalaciones del Instituto del Deporte (Indeporte), con análisis de reglamento, mecánica arbitral y situaciones de juego. Las actividades concluyeron este domingo con la entrega de constancias a los participantes, reafirmando el compromiso de Ademeba Chiapas por profesionalizar cada uno de los sectores que conforman el Basquetbol estatal.