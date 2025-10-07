Realizan el primer Chiapas Legacy Tour

En un ambiente de fiesta y anunciando con el rugir de los motores el regreso de La Carrera Panamericana, se llevó a cabo la primera edición del Chiapas Legacy Tour.

Esta actividad fue promovida por la Secretaría de Turismo y consistió en un recorrido de autos de colección a lo largo de 80 kilómetros desde Ciudad Cuauhtémoc hasta Comitán de Domínguez, como preámbulo a lo que será la edición de 75 Años de La Carrera Panamericana, la cual arranca el próximo 9 de octubre en la capital con la presencia de tripulaciones de diferentes países de Europa y América.

Ante la mirada de familias, turistas y amantes de los autos clásicos, se dio paso al convoy de vehículos clásicos, que transitaron por otras localidades como Frontera Comalapa y La Trinitaria antes de llegar a tierras comitecas, donde además se montó la exposición de autos clásicos en las instalaciones de la feria.

La jornada contó además con el respaldo de las corporaciones de seguridad, que acompañaron a los vehículos en un trayecto que no contó con etapas de velocidad, al considerarse como un evento de exhibición.

Además de mostrar a los ciudadanos de estos municipios los autos clásicos, el Chiapas Legacy Tour promovió la gastronomía local y música en vivo, llevando alegría a las calles, a manera de adelanto de lo que vendrá en los próximos días no solo a la capital, sino a otras localidades por donde pasarán los vehículos en próximos días, tales como Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Chicoasén, San Fernando y Chiapa de Corzo.