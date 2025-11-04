Realizan Preexamen de Cintas Negras

En un ambiente de disciplina y compromiso, practicantes de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano participaron en el Preexamen de Cintas Negras, evento que reunió a alumnos de las escuelas Marimba, Terán y Power Boys de Berriozábal, bajo la supervisión del presidente nacional de la agrupación, Édgar Tony Abarca Cabrera.

Durante la jornada, los aspirantes demostraron su técnica, precisión y dominio de los fundamentos marciales, al ser evaluados aspectos como defensa personal, formas, rompimientos y combate. Este ejercicio previo tuvo como propósito afinar detalles antes del Examen Nacional de Cintas Negras, programado para el 21 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas.

“El preexamen nos permite observar el nivel actual de los alumnos, detectar áreas de mejora y reforzar la preparación. Detrás de cada movimiento hay años de constancia, disciplina y pasión por el arte marcial”, indicó Abarca Cabrera, subrayó la importancia de llegar en óptimas condiciones al examen final.

El directivo adelantó que para esa evaluación nacional se espera la participación de alrededor de cien artemarcialistas, provenientes de municipios como Berriozábal, Jiquipilas, Cintalapa, Villa Corzo, Ixtapa, Ocozocoautla, Ocosingo, Tapachula, Mapastepec, Tuxtla Gutiérrez y Tonalá, consolidando así uno de los encuentros más representativos del año para el Tae Kwon Do chiapaneco.

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de los instructores afiliados, quienes se han comprometido a garantizar que sus alumnos cumplan con el nivel técnico y físico requerido para obtener su nueva graduación. “Cada entrenador está haciendo un gran trabajo en la formación de sus practicantes. Este proceso es más que una evaluación: es la culminación de un ciclo de crecimiento personal y deportivo”, añadió.

Finalmente, el maestro Abarca anunció que el próximo 8 de noviembre, en San Cristóbal de Las Casas, se llevará a cabo el Examen Master de Tercer Dan, dirigido a profesores de 35 años en adelante. En este participarán cerca de diez instructores, quienes enfrentarán exigentes pruebas de técnica, fortaleza y filosofía marcial, reafirmando su compromiso con la enseñanza y la excelencia del Tae Kwon Do Panamericano.