Realizan torneo de mojarra 2026

La laguna del Centro Educativo Coreano Ichthus fue sede del Tercer Torneo de Pesca Deportiva de Mojarra Tilapia 2026, evento que reunió a más de 65 pescadores infantiles, de entre 5 y 14 años, quienes participaron en ambas ramas bajo la supervisión de un adulto durante toda la competencia.

Durante la jornada, los participantes demostraron entusiasmo, paciencia y habilidad en cada lanzamiento de caña y al finalizar la competencia, el comité organizador premió a los mejores ejemplares capturados: el primer lugar fue para Carlos Fernando Riqué Torres, con una pieza de 2.365 kilogramos; el segundo correspondió a Jorge Luis Guillén Velázquez, con 2.230 kilogramos; y el tercero fue para Lia Dana Ramírez Morales, quien logró una captura de 2.130 kilogramos.

Premiación

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes Gerardo Pensamiento, presidente honorario de la Asociación de Pescadores Deportivos de Chiapas, así como directivos del Centro Educativo Coreano Ichthus y representantes del Club de Pesca Nautilius, quienes subrayaron la importancia de impulsar esta disciplina entre la niñez como una actividad que fomenta la convivencia familiar y el respeto por la naturaleza.