Realizarán en Tuxtla visoría de la Sub-18

Una vez más, Tuxtla Gutiérrez fue elegida como sede para realizar la visoría de la Selección Nacional Liga TDP Sub 18. El Estadio Flor de Sospó albergará las pruebas de talento los días martes 7 y miércoles 8 de octubre.

A finales del año pasado, la capital de Chiapas también recibió a los jugadores de los diferentes clubes del Grupo 2, por lo que en esta oportunidad vendrán elementos de los estados de Oaxaca y Tabasco, con los que los clubes de la entidad comparten pelotón.

Los jugadores que cumplen con los criterios de elegibilidad serán directamente llamados a sus equipos para presentarse a los entrenamientos, con el objetivo de que sean observados por el cuerpo técnico para futuras competencias en las que representen al talento de la Liga TDP.

La actividad estará arrancando con una sesión matutina a las 10:00 de la mañana del próximo martes, mientras que por la tarde continuarán con los trabajos a partir de las 15:30 horas.

Para el miércoles la sesión está programada para las 9:00 de la mañana, finalizando alrededor de las 11:00 horas.

Cruzalta, el nuevo DT

En horas recientes, la división de ascenso dio a conocer que José Manuel Cruzalta tomará las riendas como Director Técnico de la Selección Nacional Liga TDP, por lo que se espera que sea él quien encabece los trabajos en tierras chiapanecas.

Lo que aún no está definido es si la Selección de la Liga TDP realizará nuevamente una gira europea como lo hizo con los integrantes de la anterior Sub-18, o bien competirán en otro evento internacional.