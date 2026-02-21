Reanudan acciones con semana clave

Después de no haber tenido actividad el pasado fin de semana, la Liga Uniflag de Tocho Bandera retoma su calendario regular con la disputa de la semana 3 de la Temporada 2026, a celebrarse este sábado en el emparrillado sintético de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La actividad iniciará a las 3 de la tarde con el duelo amistoso del campeonato TNT Femenil entre Ocelotes Blancos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el conjunto Unicach Next Gen.

En ese mismo horario, pero dentro del Open Varonil, el escuadrón de los Alquimistas enfrentará al representativo de la Unicach en un compromiso que podría impactar la parte alta de la clasificación.

Más acciones en el Mixto

Para las 16:00 horas comenzarán a disputarse partidos del Torneo Open Mixto, que vivirá una intensa franja con cuatro encuentros simultáneos.

En un sector del escenario Mustangs medirán fuerzas contra el representativo unicachense, en tanto que el MG Team tendrá en frente al cuadro de Toxic.

Además, habrá un duelo de astados entre Toros Jr. y Toros, mientras que Big D chocará con Power Puff.

Cierre de la sesión

Más tarde, a las 17:00 horas, el Open Femenil cobrará protagonismo con tres choques prometedores: Pamboleras tendrá como rival al conjunto de la Unicach, en tanto que Power Puff jugará contra Borregas y Toxic enfrentará a South Crew.

Además, en el Open Varonil, Baby Rich debutará ante Mustangs a la misma hora. Y la jornada cerrará a las 18:00 horas con la segunda participación de Baby Rich, esta vez en contra de Toros.

De esta manera la tercera fecha se perfila determinante para los equipos que buscan afianzarse en la competencia y clasificación, pues regresan al emparrillado con la intención de sumar puntos importantes y comenzar a consolidarse en la tabla general dentro de las categorías open varonil, femenil, mixto y TNT.