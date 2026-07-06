Recauda Cuarto Poder 250 mp para Bomberos

Como parte de los festejos del 50 aniversario, el periódico Cuarto Poder entregó un total de 250 mil pesos al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, recurso reunido con la carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir, en la que participaron cientos de corredores y patrocinadores que sumaron al esfuerzo en favor de la institución.

Agradecimiento

El presidente del patronato de bomberos, Rodulfo Gálvez Gómez, expresó su agradecimiento a esta casa editorial y en especial a la directora de Información y Comercialización, Ana María de la Cruz, por gestionar este apoyo.

Señaló que el monto donado ayudará a cubrir múltiples necesidades que enfrenta el cuerpo de rescate y destacó la importancia de que la sociedad no olvide respaldar a una institución que trabaja todos los días del año, las 24 horas.

Gálvez Gómez recordó que los bomberos realizan 18 tipos de servicios para la ciudadanía y reafirmó el compromiso de seguir sirviendo a la población sin distinción de horario.

Al mismo tiempo extendió una felicitación a Cuarto Poder por sus cinco décadas de existencia y manifestó su deseo de que en los años posteriores puedan repetirse este tipo de colaboraciones.

Por su parte, Ana María de la Cruz agradeció a los patrocinadores, al equipo del periódico y a cada uno de los corredores que participaron con entusiasmo en la carrera pedestre.

Subrayó que el apoyo a los bomberos es fundamental, ya que son una instancia que salva vidas diariamente.

Durante el cierre del programa y previo a la premiación, se hizo entrega simbólica del cheque por la cantidad mencionada y la directora hizo un llamado a la comunidad para que no deje de respaldar a esta corporación.

Con esta acción, Cuarto Poder refrenda su vínculo con la sociedad y su compromiso con causas que benefician de manera directa a la comunidad tuxtleca.