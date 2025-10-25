Reciben al Deportivo Napoli en el Tec

La escuadra chiapaneca de Pavones ADMC cerró filas para su encuentro de la fecha 8 de la Liga TDP, en el que recibe la visita del Deportivo Napoli de Tabasco, este domingo al mediodía en la cancha del Tec de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.

De cara a este partido válido por el grupo 2, el plantel se enfocó en la progresión de cargas planificada, iniciando con un trabajo de fuerza general y prevención de lesiones, fuerza funcional y transferencia de campo, además de bloques de resistencia aeróbica y control de esfuerzo, cerrando con una jornada de velocidad, reacción y ritmo competitivo.

El objetivo del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Manuel Pérez Avendaño es llegar en una condición física estable y con alta disposición competitiva ante el club tabasqueño. Para este encuentro tendrán dos bajas significativas, ya que Mario Gómez y Tadeo Mundo continúan en recuperación, por lo que no fueron convocados.

Pavones está ubicado en el lugar 12 al sumar 7 puntos, es la cuarta mejor defensiva del sector y la 14ª ofensiva, y llega de empatar como visitante ante Chapulineros de Oaxaca.

Por su parte, el Deportivo Napoli está en el sitio 14, también con 7 unidades, con cinco goles a favor por 13 en contra, y llega de ser goleado por 5-1 de visitante ante Alebrijes.