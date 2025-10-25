﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesFútbol

Reciben al Deportivo Napoli en el Tec

Octubre 25 del 2025
Fuerte preparación rumbo al compromiso que sostendrán este domingo en el campo del Tec de Monterrey. Cortesía
Fuerte preparación rumbo al compromiso que sostendrán este domingo en el campo del Tec de Monterrey. Cortesía

La escuadra chiapaneca de Pavones ADMC cerró filas para su encuentro de la fecha 8 de la Liga TDP, en el que recibe la visita del Deportivo Napoli de Tabasco, este domingo al mediodía en la cancha del Tec de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.

De cara a este partido válido por el grupo 2, el plantel se enfocó en la progresión de cargas planificada, iniciando con un trabajo de fuerza general y prevención de lesiones, fuerza funcional y transferencia de campo, además de bloques de resistencia aeróbica y control de esfuerzo, cerrando con una jornada de velocidad, reacción y ritmo competitivo.

El objetivo del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Manuel Pérez Avendaño es llegar en una condición física estable y con alta disposición competitiva ante el club tabasqueño. Para este encuentro tendrán dos bajas significativas, ya que Mario Gómez y Tadeo Mundo continúan en recuperación, por lo que no fueron convocados.

Pavones está ubicado en el lugar 12 al sumar 7 puntos, es la cuarta mejor defensiva del sector y la 14ª ofensiva, y llega de empatar como visitante ante Chapulineros de Oaxaca.

Por su parte, el Deportivo Napoli está en el sitio 14, también con 7 unidades, con cinco goles a favor por 13 en contra, y llega de ser goleado por 5-1 de visitante ante Alebrijes.

﻿