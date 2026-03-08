Reciben al sublíder Cruz Azul Lagunas

Con la consigna de sumar la mayor cantidad de puntos en la recta final de la Temporada 2025-2026, Pavones ADMC recibe al sublíder del grupo 2, Cruz Azul Lagunas, este domingo a las 12:00 horas, en el “nido” del Tecnológico de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.

Rumbo al partido correspondiente a la fecha 24, el conjunto capitalino cerró su preparación con una práctica matutina en la que el cuerpo técnico afinó los últimos detalles para encarar este compromiso.

Pavones llega a este compromiso ubicado en el lugar 12 del pelotón con 29 puntos, en tanto que Cruz Azul Lagunas arriba a este encuentro con 54 unidades.

Los celestes también se mantienen invictos en la segunda vuelta del campeonato, con ocho juegos consecutivos sin perder y apenas dos goles recibidos en ese lapso.

En el duelo de la primera vuelta, Pavones cayó por la mínima diferencia ante el conjunto oaxaqueño en calidad de visitante, por lo que intentará cobrar revancha de la afrenta.

Además, las aves chiapanecas buscan mejorar sus números en la segunda vuelta jugando como local, pues hasta ahora registran una victoria, dos empates y una derrota.

Para este compromiso, el técnico Manuel Pérez Avendaño podrá contar con plantel completo, luego de que los jugadores que se encontraban lesionados se han recuperado y están disponibles para enfrentar al conjunto oaxaqueño, que además cuenta con futbolistas chiapanecos en sus filas.

Sin embargo, se sabe que el club continuará brindando oportunidad a jóvenes talentos que buscan consolidarse dentro del plantel y que han sido titulares en los recientes encuentros.