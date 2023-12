Reciben el Premio Estatal del Deporte 2023

Los más destacados deportistas de Chiapas recibieron de manos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas el Premio Estatal del Deporte 2023, en acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, en el cual además se hizo entrega de estímulos económicos a medallistas de los Nacionales y Paranacionales Conade y de Primera Fuerza.

En la sesión, la directora del Instituto del Deporte (Indeporte), Tania Robles Velázquez, celebró a lo mejor del deporte de Chiapas, mencionando que en 2023 se consiguió el segundo mejor resultado en la historia de los Juegos Nacionales Conade para el estado, con un total de 76 medallas, y a quienes hicieron posible este logro se les otorgó un millón 180 mil pesos, repartidos entre 79 deportistas y 27 entrenadores de diferentes disciplinas.

Premio Estatal

De entre 24 propuestas presentadas para este año, el jurado calificador del Premio Estatal del Deporte 2023 eligió a cinco ganadores. En primer término, el seleccionado nacional de Luchas Asociadas Eduardo Maximiliano García Betanzos, quien es el primer chiapaneco que se ha llevado este galardón en tres diferentes ocasiones.

García Betanzos también fue el encargado de hablar a nombre de los atletas, brindando un emotivo discurso en el que agradeció entre lágrimas el apoyo de su familia y en especial de su abuela, presente en el recinto. “Vamos a seguir trabajando, voy a seguir representando dignamente a Chiapas, y también quiero que todos y todas sepan, crean, sueñen que en Chiapas podemos lograrlo todo”, expresó.

También pasaron a recibir su placa, medalla y estímulo económico los otros cuatro ganadores: Víctor Manuel Palacios Tadeo (Para-Tae Kwon Do) —junto a su entrenadora Lina Isela Limón Hernández—, Jessica Gómez Cruz (Judo) y, en representación de Diego Montoya Arias (Natación), su madre, Karla Arias.

Paralímpico a París

En este mismo marco, se exaltó de manera especial al atleta Luis Mario Nájera Vleeschower, primer chiapaneco clasificado a los Juegos Paralímpicos París 2024.

El joven de 22 años de edad, originario del municipio de Venustiano Carranza, obtuvo su pase gracias a sus resultados en el Grand Prix de Manchester, Inglaterra, y su reciente presea de plata en los Juegos Para-Panamericanos de Santiago de Chile.

De igual forma, se reconoció a Javier Corzo de León (Halterofilia), María Jesús López (Paranatación), Esther Hernández Rodas (Box) y Dulce Salazar López (Golbol), invitados al presídium junto a los galardonados, por sus logros nacionales.

En el cierre del acto, el gobernador brindó un emotivo mensaje a los atletas, en el cual destacó que se brindará un estímulo económico a Eduardo Maximiliano García Betanzos, ya que al ser ganador del PED en ediciones anteriores, no tenía derecho al estímulo por norma federal, pero recibirá uno a nombre del gobierno de Chiapas.

Asimismo, aplaudió el esfuerzo de los jóvenes deportistas, que son ejemplo para niñas, niños y futuras generaciones. “Ustedes tienen muchas responsabilidades muy importante. Primero, mantenerse en los primeros lugares en sus disciplina, sentir el orgullo, satisfacción, el honor de representar a Chiapas y a México en cualquier parte del mundo y salir triunfantes”, externó.

“Ustedes tienen también esta encomienda fundamental de que den el ejemplo no solamente en las disciplinas deportivas sino en su comportamiento, porque el que se dedica al deporte también se porta bien, porque tienen que estar en muy buenas condiciones para enfrentar cualquier desafío que les imponga la disciplina deportiva. Pero, además, y esto lo sabemos todos, hacer deporte, ganar una medalla, lograr salir avante no significa un solo acto; sabemos que atrás de eso hay un gran esfuerzo de repeticiones, de ejercicio, de práctica, no solamente de ustedes, de sus entrenadoras y entrenadores. Por eso el deportista que es triunfador siempre está muy dedicado a sus tareas, a su labor. Por eso se dice que el que triunfa no solo vence, sino que resiste todas esas prácticas para alcanzar la gloria”, expresó el mandatario estatal, y refrendó su apoyo para seguir brindando estos estímulos económicos a los más ganadores.