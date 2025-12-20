Reconocen a atletas tuxtlecos por sus logros

Los colosos del Fisicoconstructivismo también fueron protagonistas en la quinta edición del Premio Municipal del Deporte 2025, al recibir un reconocimiento por su esfuerzo, disciplina y destacada trayectoria deportiva representando dignamente a Chiapas en competencias nacionales e internacionales.

Así lo dio a conocer Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), quien se congratuló por esta distinción para representantes de su deporte.

Reconocimiento

En la lista de galardonados figuraron Antonio Zozaya Zepeda, competidor del gimnasio Strong Muscle de Tuxtla Gutiérrez, y Ángel David Estrada de la Cruz, atleta del gimnasio Vego Pro, quienes han puesto en alto el nombre de la entidad en esta exigente disciplina.

Asimismo, fue reconocido Juan Gabriel Díaz Jiménez, quien después de ser un destacado representante chiapaneco a nivel nacional, actualmente es entrenador y juez, manteniendo vigente su compromiso con el desarrollo del Fisicoconstructivismo en la capital y el estado.

La ceremonia se llevó a cabo en el patio cívico del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez y estuvo encabezada por el alcalde Ángel Torres, acompañado por el nuevo director del Instituto del Deporte Tuxtleco, Manuel Martínez, en un acto en el que entregaron reconocimientos a deportistas y entrenadores de diversas disciplinas, quienes recibieron el aplauso de familiares y amigos como muestra del respaldo a su constancia y su dedicación.

En este emotivo acto se exhortó a las y los galardonados a continuar con su preparación y su compromiso deportivo, reafirmando los valores de esfuerzo y perseverancia que distinguen al deporte tuxtleco.