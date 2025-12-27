Reconocen a la élite de la Achfa

La Asociación Chiapaneca de Futbol Americano (Achfa) llevó a cabo un emotivo acto de reconocimiento a jugadores chiapanecos que han trascendido a niveles nacional e internacional en este año.

Entre los atletas se distinguió de manera especial a los chiapanecos que forman parte de la selección mexicana de Flag Football, como en los casos de Alexis Ricardo Ortega Oseguera y a Nikolás Mateo Fonseca Hernández, quienes han representado a México en competencias de alto nivel.

Otros reconocimientos

Asimismo, fueron exaltados destacados exponentes del Futbol Americano y Flag Football que actualmente militan en instituciones y programas de gran proyección no sólo en México, sino también más allá de nuestras fronteras, como fueron los casos de Santiago Aguilar Hernández, jugador de la Anáhuac Mérida; Jaime Salim Rodríguez Contreras, frontal en Orange, California, campeón en High School; Diego Eduardo Bolívar Morales, “linebacker” del Tec CEM en la Liga Mayor; Gerardo Salas Caballero, receptor de UVM México; Julio Merino, “coach” defensivo de UVM México, y Armando Figueroa, jugador en Estados Unidos, próximo a integrarse a la Universidad de Fullerton.

De manera especial, el evento contó con la presencia de Allison Yamel Salazar Cuadros, campeona mundial y medallista de oro con la selección mexicana de Flag Football, quien, aunque no es originaria de Chiapas, fue reconocida como referente nacional por su destacada trayectoria y por ser una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Entrega de balones

Es oportuno mencionar que este acto se realizó en coordinación con el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por el presidente municipal Ángel Torres.

Los jugadores aprovecharon la ocasión para enviaron un mensaje de motivación a la comunidad deportiva, agradeciendo además el apoyo del empresario Manuel Sobrino a su deporte.

De igual forma, entregaron kits y balones a los “coaches” que participarán próximamente en la Liga Escolar de Flag Football.