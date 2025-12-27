Reconocen a la primera ganadora del PED

La entrenadora Amanda Moguel Rodríguez fue distinguida como la primer entrenadora en ganar el Premio Estatal del Deporte, en su aparición en el año de 1991

Al cierre de este año, el Instituto del Deporte le hizo entrega de una placa conmemorativa en presencia de la más reciente generación de ganadores del Premio Estatal del Deporte en este 2025.

La maestra Amanda Moguel Rodríguez agradeció la distinción hecha por las autoridades, en un momento de alegría que compartió junto a varios de sus nadadores, padres de familia y sus hijas, quienes la acompañaron durante el acto de entrega, en el que fue ovacionada por aletas y entrenadores de diferentes disciplinas.

Tras recibir este reconocimiento, se dijo comprometida con las nuevas generaciones de deportistas que representarán a Chiapas en próximos eventos nacionales, recordando que su carrera como entrenadora de Natación competitiva inició en 1981, tiempo en el que ha forjado a 29 campeones nacionales, 21 seleccionados nacionales y atletas ganadores del mismo Premio Estatal del Deporte en diferentes ediciones.