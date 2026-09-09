Reconocen en Cintalapa a nuevas generaciones

La Asociación de Charros Trascendencia Charra, A. C., tuvo una jornada de reconocimiento para niñas, niños y adultos que forman parte del crecimiento de la Charrería en Chiapas, en un evento celebrado el sábado 5 de septiembre en el lienzo Herón Ramos Camacho, de Cintalapa de Figueroa.

La agrupación, encabezada por Marconi García Ramos, rindió homenaje a las nuevas generaciones que participaron en el Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2026, efectuado en agosto en Puebla.

Como parte de la celebración se desarrolló una charreada infantil, con la participación de Rancho San Rafael, Rancho Los Cedros y la Escuela de Charrería Rey del Cuadril, además de las niñas de Charras Okotzá. Los equipos registraron puntuaciones de 179, 187 y 208 unidades respectivamente.

También fueron reconocidos los equipos clasificados al nacional, Hacienda Santa Teresa y Rancho San Rafael, mientras que Ganadería Fereducam recibió un detalle por su participación.

En la categoría libre, Hacienda Santa Teresa se quedó con el primer lugar al sumar 318 puntos, seguido por Rancho San Rafael con 313, Fereducam con 302 y Compadres de Cintalapa con 237.

La jornada concluyó con el Coleadero, en el que Ulises Palacios fue el ganador con 42 unidades, seguido por Alejandro Chacón con 40 y Leonardo Mota con 35.

Con esta actividad, la familia charra celebró el talento de las nuevas generaciones y refrendó su compromiso con el impulso de esta tradición en Chiapas.