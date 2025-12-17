Reconocen talento local con Premio Municipal

El deporte tuxtleco vivió una de sus jornadas más representativas con la entrega del Premio Municipal del Deporte 2025, ceremonia que reunió a atletas, entrenadoras, entrenadores y promotores deportivos que han destacado por su constancia, sus resultados y su compromiso dentro y fuera de las competencias. El acto se llevó a cabo en el patio del Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como un espacio de reconocimiento al esfuerzo deportivo local.

La entrega estuvo encabezada por el presidente municipal, Ángel Torres, acompañado por Manuel de Jesús Martínez Hernández, director del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), así como por Marcela Vargas, encargada del Comité Deportivo; Mauro Chávez Lastra, en representación del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), y el periodista deportivo Víctor García, integrante del jurado calificador.

Valores

Durante la ceremonia se destacó el valor del deporte como una herramienta de formación integral, resaltando el sacrificio que implica la preparación diaria, la disciplina en los entrenamientos y la constancia necesaria para competir a alto nivel. En ese contexto, el alcalde capitalino reconoció de manera directa a las y los galardonados, subrayando que sus logros representan un ejemplo para las nuevas generaciones.

En la categoría de deportista convencional, la distinción principal fue para María Fernanda Cruz Bolón, destacada exponente de Judo, quien ha demostrado un crecimiento sostenido en competencias y procesos selectivos. En deporte adaptado, el galardón fue para Cristian de Jesús Guillén Hidalgo, de la disciplina de Parapowerlifting y quien ha superado retos físicos y competitivos para consolidarse como referente en su especialidad. Como entrenador deportivo, el premio fue otorgado a Luis Alberto Damas Martínez, también de Judo, por su trayectoria, sus resultados y sus aporte al desarrollo de nuevos talentos.

Reconocidos

Además, entregaron reconocimientos por participación a atletas de deporte adaptado, como María de Jesús López Pérez y Erick Eduardo Morales en Paranatación, así como Cristian de Jesús Hernández en Parapowerlifting. En deportes convencionales los elegidos fueron María Fernanda Cruz Bolón en Judo; Renata Hernández Estrada, Joshua López y Stephanie Díaz, en Tae Kwon Do; Sofía Hernández en Jiujitsu; Antonio Sosaya Zepeda en Fisicoconstructivismo; Karime Montoya Alfaro y Naomi Cerecedo en Tiro con Arco, además de Hanna Cerecedo en Basquetbol.

En el rubro de entrenadores también recibieron distinción José Vera Álvarez (Tae Kwon Do), Armando Carrasco y César Santiago (Tiro con Arco), Juan Gabriel Díaz (Fisicoconstructivismo y Fitness) y Ronay de Jesús Martínez, reconociendo su papel fundamental en la formación deportiva.

Al cierre del evento, Ángel Torres reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez de seguir fortaleciendo programas y acciones que impulsen el deporte, alineados a los objetivos, apostando por el bienestar, la salud y el desarrollo social a través de la actividad física.