Récords y emoción en Velocidad Pura

El club deportivo El Delfín de Chiapas celebró con éxito el 34º Torneo de Velocidad Pura, en la cual quedaron escritas para la posteridad 14 nuevas marcas.

La alberca del Centro de Entrenamiento fue el escenario en el que 114 nadadores —desde categorías infantiles hasta masters— dieron sus mejores brazadas con el objetivo de batir el cronómetro y, en algunos casos, vivir su primera experiencia competitiva.

Arranque emotivo

Las actividades abrieron con el desfile de participantes, para luego dar paso a un protocolo inaugural encabezado por las profesoras Amanda Moguel Rodríguez y Lily Anzueto, en el que también se exaltó la celebración del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo.

En el inicio del evento destacó la figura de Viridiana Mendoza Espinosa, quien implantó la primera nueva marca con 14.06 segundos, en 25 metros libres de la categoría 30-39 años. Posteriormente, la misma nadadora firmó otro récord, esta vez en 50 libres (30.64 segundos).

Por su parte, Ariadna Sarmiento Monzón también alcanzó un par de nuevas marcas en15-19 años, con 13.29 en los 25 libres y 28.42 en el 50 libres; esta última, con 8 años de vigencia. Además, Teresa García Sarmiento impuso nuevos registros para la categoría 50-59 años, con 19.03 en 25 y 43.95 en 50 libres.

En infantiles (9-10 años), Xiomara Escobar Cuesta estableció los 34.92 segundos en 50 libres, y Renata Esquinca Santiago (11-12 años) en 25 libres, con 14.60 segundos. Por la rama varonil, Evann Pérez López (13-14 años) logró la nueva marca en los 25 libres con 12.57 segundos, mientras que en 50 libres, Ángel Uriel Bustillos Sánchez (9-10 años) implantó los 37.65 segundos.

En adultos destacó la actuación de Juan Pablo Cartagena (50-59 años), con récords de 14.30 segundos en 25 libres y de 31.78 segundos en 50 libres. Por su parte, Erik Jan Jiménez (30-39 años) impuso marca en 50 libres con 31.39 segundos, y Guillermo Alonso Solís (60 y mayores) de 42.40 en los 50 libres.

Una vez concluidas las acciones se llevó a cabo la ceremonia de premiación, con entrega de medallas conmemorativas a todos los participantes.