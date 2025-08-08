Recta final en la segunda fuerza

La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez continúa desarrollando intensamente su temporada en la categoría de segunda fuerza. Después de diez jornadas, los equipos se mantienen en una reñida lucha por los primeros lugares y la clasificación a las etapas definitivas del certamen.

Con el avance de las semanas, el nivel de competencia ha crecido significativamente y cada encuentro se ha vuelto crucial para los conjuntos que aspiran a terminar en lo más alto de la tabla. Faltando pocas fechas para que finalice la fase regular, las posiciones comienzan a definirse y varios perfilan su candidatura para avanzar a la Liguilla.

Intensa disputa

Actualmente, dos cuadros comparten la cima con un récord de 7 victorias y 3 derrotas, aunque uno de estos es Morro, el cual se ubica en la primera posición gracias a una mejor diferencia de carreras. Con un total de 78 a favor y 50 en contra, esta escuadra mantiene una diferencia positiva de +28, lo que le permite conservar el liderato sobre su más cercano perseguidor, Pejelagartos, que cuenta con un diferencial negativo pese a tener el mismo número de triunfos.

El tercer puesto lo ocupa Liliana Carnicería, que ha mostrado gran contundencia ofensiva, acumulando 94 carreras anotadas en 10 juegos, el mejor registro en ese rubro. Su sólida actuación le ha permitido sumar 7 puntos y mantenerse firme entre los cuatro primeros lugares.

Otros combinados también han destacado con números competitivos. Uno de estos es Calaveras, que ostenta 6 victorias y 4 descalabros, con una diferencia positiva de +13, luego de sumar 81 carreras a favor, para colocarse en buena posición y cerrar fuerte la fase regular.

En el centro de la tabla, varios conjuntos se mantienen en la pelea, empatando en puntos y con diferencia de carreras muy cerrada. Las combinaciones de resultados en las últimas fechas serán clave para determinar cuáles lograrán avanzar a la Liguilla.

Del mismo modo, en la parte baja de la clasificación hay escuadras como Sony, Petroleros y Atléticos, que matemáticamente tienen posibilidades, pero dependen de una combinación favorable y de un cierre perfecto para aspirar a puestos de calificación.

El certamen ha estado marcado por partidos muy parejos, ofensivas explosivas y defensivas que han sabido responder en momentos clave. La constante ha sido el alto nivel de competitividad, lo que ha generado jornadas intensas que mantienen viva la emoción entre jugadores y aficionados.

La Liga Municipal de Softbol ha reiterado su compromiso de brindar espacios organizados y seguros para el desarrollo de este deporte, además de fomentar la sana convivencia entre los participantes. Con el respaldo de organizadores, “umpires” y autoridades deportivas, se espera un cierre de temporada lleno de emociones.