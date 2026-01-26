Recursos Humanos Salud levanta el título

La gran final del torneo Veteranos Plata de la Liga Tux 7 cumplió con todos los ingredientes de una auténtica fiesta del Futbol celebrada en la cancha de Fut Siete San Ángel, luego de que Recursos Humanos Salud se proclamara campeón al superar a Real Bañil en un duelo cargado de emociones, intensidad y dramatismo, disputado a dos tiempos de 20 minutos. El marcador cerró con un apretado 4-4 que se transformó en 5-4 desde los once pasos.

A partir del silbatazo inicial, ambos equipos dejaron claro que no regalarían nada. Real Bañil fue el primero en golpear el marcador al minuto seis, cuando José “Chepe” López aprovechó un balón suelto dentro del área para definir de derecha. La respuesta de Recursos Humanos Salud no tardó y al 10’, Carlos Méndez igualó las acciones tras una pared por el centro que terminó con disparo cruzado.

Ventaja

El intercambio de golpes continuó y al 14’ Real Bañil retomó la ventaja con anotación de Martín Hernández, que cerró la pinza luego de un centro desde la banda derecha. Antes del descanso, Recursos Humanos Salud volvió a emparejar el marcador al 19’, gracias a un potente disparo de media distancia de Luis Ortega, dejando el 2-2 al término del primer lapso.

Para el segundo tiempo, la intensidad aumentó. Recursos Humanos Salud tomó ventaja al minuto 25 con gol de Héctor Vázquez, quien ganó el mano a mano ante el arquero luego de un pase filtrado. Sin embargo, Real Bañil reaccionó y al 28’ empató nuevamente por conducto de Rubén Sánchez, después de una jugada colectiva que terminó con definición a primer poste.

Cierre

El cierre fue electrizante. Al minuto 34, Recursos Humanos Salud se adelantó 4-3 con anotación de Juan Ramírez, al empujar el balón tras un rebote en el área. Cuando parecía que el título se pintaba de su lado, Real Bañil encontró el empate al 38’, con un remate de cabeza de Alfredo Gómez luego de un tiro de esquina, forzando la definición desde el manchón penal.

En la tanda de penales, ambos equipos mostraron temple, llevando la serie hasta la muerte súbita. Finalmente, Recursos Humanos Salud se impuso 5-4, desatando la celebración y confirmándose como campeón de la categoría Veteranos Plata, en una final que quedará en la memoria de la Liga Tux 7.