Réferis y jueces fortalecen su preparación

Como parte de las acciones para impulsar el crecimiento del Kickboxing en la entidad, la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech) llevó a cabo un Curso de Capacitación y Actualización dirigido a referees, jueces, entrenadores y entrenadoras de distintas academias, actividad que se desarrolló en Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo principal fue fortalecer los conocimientos técnicos y reglamentarios de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia durante las competencias, además de homologar criterios de actuación para garantizar un mejor desarrollo de los eventos estatales y nacionales.

El presidente de Akibech, Alfredo Custodio Alvarado, informó que la respuesta fue positiva al contar con la participación de integrantes del Colegio Estatal de Referees y Jueces, así como representantes de diferentes escuelas afiliadas, quienes aprovecharon la jornada para actualizarse en los lineamientos oficiales de la disciplina.

“El objetivo es fortalecer el Kickboxing en Chiapas. Se tuvo una buena respuesta, estamos trabajando para que crezca el Kickboxing, necesitamos sumar esfuerzos y vamos avanzando firmes. Hay mucho talento; la idea es consolidar un equipo fuerte para eventos nacionales e internacionales”, expresó el dirigente.

Prácticas

Durante la capacitación se desarrollaron sesiones teóricas y prácticas en las que se abordaron temas relacionados con la correcta aplicación del reglamento, las categorías de competencia, la gestión de faltas y advertencias, así como simulaciones de combate para poner en práctica diferentes escenarios que pueden presentarse durante una función oficial.

Además de reforzar los conocimientos arbitrales, la actividad permitió el intercambio de experiencias entre réferis, jueces y entrenadores, buscando unificar criterios y fortalecer la estructura del Kickboxing chiapaneco de cara a los próximos compromisos.

Akibech ha mantenido un trabajo constante en la formación de atletas y oficiales, apostando por el desarrollo integral de la disciplina y la preparación de quienes forman parte del crecimiento del deporte en el estado.

Campamento

Como parte de este proceso, Alfredo Custodio Alvarado confirmó que el próximo domingo 9 de agosto se llevará a cabo el Campeonato Estatal de Kickboxing en las instalaciones del Instituto del Deporte, certamen que reunirá a competidores de distintas categorías y modalidades. “Estamos ya listos para nuestro evento. Habrá competencias en categorías de iniciación, así como en la modalidad de ring y tatami”, señaló.

Se espera la participación de academias provenientes de diferentes municipios de Chiapas, en una actividad que también servirá para continuar detectando talentos y fortalecer las bases de futuras selecciones estatales que representarán a la entidad en certámenes nacionales.

Con este tipo de iniciativas la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas reafirma su compromiso con el crecimiento de la disciplina, promoviendo la capacitación constante de sus oficiales y elevando la calidad de las competencias que se organizan en el estado.