Reforma golea 9-0 a Academia Atlas

Reforma tuvo una jornada contundente en el Torneo Infantil Olimpo al derrotar 9-0 a Academia Atlas Tuxtla, dentro de la jornada 8 del campeonato, en un partido donde el conjunto vencedor dominó las acciones y encontró en su ofensiva la principal diferencia.

El encuentro, disputado en la cancha Territorio Santos Tuxtla Centenario, comenzó con Reforma buscando rápidamente la portería rival. La presión desde campo contrario y la movilidad de sus atacantes generaron espacios que fueron aprovechados para construir una ventaja que, con el paso de los minutos se volvió difícil de remontar.

Goleador

Ángel Camacho fue el principal protagonista de la tarde. El delantero tuvo una actuación sobresaliente al conseguir cinco de las nueve anotaciones de Reforma, apareciendo en distintos momentos del encuentro para ampliar la diferencia y convertirse en el referente ofensivo de su equipo.

Camacho aprovechó los espacios generados por sus compañeros y mostró efectividad frente al arco. Reforma mantuvo una constante búsqueda de la portería de Academia Atlas.

La producción ofensiva no se quedó únicamente en Camacho. Erick Espino, Cristian Teco y un doblete de Nicolás también se hicieron presentes en el marcador para completar la goleada, aportando cuatro anotaciones más a una tarde redonda para Reforma.

Con la ventaja a su favor, Reforma no bajó el ritmo. El equipo continuó presionando, recuperando balones y generando llegadas, mientras Academia Atlas intentaba contener los ataques y encontrar alguna oportunidad para responder.

El conjunto de Academia Atlas Tuxtla, pese a la diferencia, mantuvo la disputa durante el encuentro y buscó competir hasta el final. Los jugadores continuaron corriendo detrás de cada balón y tratando de cerrar los espacios ante un rival que tuvo una jornada especialmente efectiva.

El 9-0 terminó por reflejar el dominio de Reforma en el compromiso y una jornada en la que su ataque funcionó de principio a fin. Los cinco goles de Camacho y las cuatro anotaciones restantes de Espino, Teco y Nicolás le dieron forma al resultado más amplio del encuentro.

Triunfo

La victoria permite a Reforma sumar confianza dentro de la jornada 8 y continuar con su participación en un torneo que reúne a diferentes equipos y academias infantiles de la región.

Para Academia Atlas Tuxtla, el resultado representa una oportunidad para analizar lo ocurrido y continuar trabajando de cara a sus siguientes compromisos. En estas categorías, cada partido forma parte de un proceso en el que el resultado es solo una parte del aprendizaje.

El Torneo Infantil Olimpo continuará con sus siguientes jornadas, manteniendo la competencia como un espacio para que los jugadores desarrollen sus fundamentos, adquieran experiencia y disfruten del Futbol.