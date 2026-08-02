Reforma impone condiciones con goleada

Con una destacada actuación colectiva y una ofensiva contundente, el representativo de Reforma consiguió una amplia victoria de 7-1 frente a Academia Atlas Tuxtla, en acciones de la jornada dos del Torneo Infantil Olimpo, competencia de carácter formativo que se desarrolla con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y personal de las nuevas generaciones de futbolistas.

El encuentro se disputó la mañana de este sábado en la cancha de Santos Norte, escenario donde ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con la intención de sumar unidades en un certamen que privilegia el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de los fundamentos del Futbol desde las categorías infantiles.

Dominio

Desde los primeros minutos, Reforma mostró una propuesta ofensiva que rápidamente rindió frutos. La intensidad en la recuperación del balón y la efectividad frente al arco permitieron que el equipo construyera una ventaja importante, aprovechando cada oportunidad generada en el último tercio del campo.

La gran figura del compromiso fue Ángel Camacho, quien tuvo una mañana inspirada al marcar cuatro anotaciones, convirtiéndose en el referente del ataque de su equipo. Su capacidad para encontrar espacios, definir con precisión y participar constantemente en las jugadas ofensivas fue determinante para encaminar el triunfo.

Al aporte goleador de Camacho se sumaron Erick Espino, Cristian Teco y Nicolás, quienes también lograron contribuir al marcador para completar la goleada y confirmar el dominio de Reforma durante los dos tiempos del encuentro.

Reacción

Por parte de Academia Atlas Tuxtla, el tanto del descuento fue obra de Jesús Álvarez, quien aprovechó una oportunidad para vencer al guardameta rival y evitar que su equipo se quedara sin anotar en el partido. A pesar del resultado adverso, el conjunto mantuvo la actitud competitiva hasta el silbatazo final, demostrando el espíritu de aprendizaje que caracteriza a este tipo de certámenes.

Más allá del marcador, el Torneo Infantil Olimpo continúa consolidándose como un espacio donde niños y niñas tienen la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas, tácticas y valores como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, aspectos fundamentales para su formación tanto dentro como fuera de la cancha.

Con este resultado, Reforma suma una importante victoria en la segunda jornada, fortaleciendo la confianza del grupo de cara a los próximos compromisos del torneo. Mientras tanto, Academia Atlas Tuxtla buscará corregir detalles y regresar con mejores resultados en las siguientes fechas, aprovechando cada duelo como una oportunidad para continuar con el proceso formativo de sus jugadores.