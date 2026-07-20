Refuerza Guillén mediocampo de Delfines

El mediocampista chiapaneco, José Rodrigo Guillén Nucamendi, fue anunciado como nuevo jugador de Delfines de Coatzacoalcos para la temporada 2026-2027 de la Liga Premier Serie A.

El futbolista de 25 años, originario de Tuxtla Gutiérrez, firmó contrato por una temporada y ya acumula dos semanas de trabajo con el plantel que se alista para debutar en esta división, tras lograr el ascenso desde la Liga TDP.

Motivado y confiado

Guillén se destaca por su manejo del balón, habilidad para tocar el balón, capacidad de recuperación y lectura de juego, añadiendo ya una importante experiencia como jugador profesional.

Expresó que su llegada representa una oportunidad importante y aseguró que existe confianza para competir por el campeonato con el equipo debutante de la Liga Premier Serie A.

Conocido como “Yiyo”, el mediocampista disputó la campaña 2025-2026 con Tapachula FC, club en el que permaneció durante un año.

Previamente militó con Pioneros de Cancún y Cafetaleros de Chiapas, además de formarse en las fuerzas básicas de Jaguares de Chiapas, además de militar con el club Balam FC de la Liga TDP.

Un chiapaneco más

A manera de contexto, recordemos que tras su incorporación, se convierte en el tercer refuerzo chiapaneco contratado por el conjunto veracruzano, toda vez que días atrás Delfines anuncio los fichajes de los gemelos Alexis y Alexander Espinosa Jiménez, quienes se incorporaron al club para reforzar su defensa y ataque.