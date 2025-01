Regina responde por llamarla “hambreada”

La nadadora mexicana Regina Alférez fue parte del equipo de Natación Artística que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, y como todos los atletas que participaron en la justa, recibió un celular edición especial, mismo que puso a la venta.

Alférez utilizó su cuenta de Tiktok para anunciar que vendía el celular y aunque algunos lo tomaron de manera positiva, también recibió malos comentarios, e incluso la llamaron “hambreada”. La sirena tricolor ya habló sobre esta cuestión y respondió a todos aquellos que la insultaron.

“Quería decirles a esas personas que me intentaron tirarme ‘hate’ que hay que ser un poquito más empáticos con las personas que no conocemos. Tú no sabes si esa persona está pasando problemas económicos, problemas de salud…”, expresó en otro video de la misma red social.

Desde un inicio Regina dejó claros los motivos para vender un artículo que bien podría ser de colección. “Antes de que me tiren cualquier comentario de ‘hate’ les voy a contar por qué. Ya tengo un celular que no compré hace mucho, no necesito otro, soy una persona cero material, me quedo con otras cosas y siento que alguien a quien le guste más le puede dar mejor uso. Además, tengo otros proyectos que con el dinero podría cumplir”, específico.

Días después, la nadadora mexicana anunció que ya había vendido el celular a un usuario que justo le preguntó la razón por la que decidió venderlo, asegurando que la quería apoyar en sus objetivos. Así que Regina Alférez hizo otro video para especificar los motivos y responder a quienes la calificaron de “hambreada”.

“De hecho, sí tengo hambre, porque acabo de entrenar ocho horas. Ahorita tengo que hacer tarea de la maestría que ya casi acabo, entonces no me va a dar tiempo de comer, pero ese no es el punto, quería decirles que ya vendí el celular”, sentenció la olímpica mexicana.