Regina Sirvent acelera hacia nuevo desafío

Los motores de la Nascar México Series volverán a rugir este 15 de marzo con el arranque oficial de la temporada 2026, y entre las protagonistas destaca la piloto mexicana Regina Sirvent, quien se declara lista para afrontar el primer desafío del calendario en el Súper Óvalo Potosino.

Sirvent ha construido una trayectoria ascendente dentro de la división Challenge Series. A lo largo de las últimas temporadas ha mostrado un crecimiento constante que la llevó a escribir páginas importantes en la historia de la categoría: fue la primera mujer en subir al podio y también la primera en entrar a la pelea por el campeonato al clasificar a la fase de Playoffs, conocida a partir de este año como “Chase”.

Para este nuevo ciclo, la piloto inicia una etapa distinta al integrarse al equipo Alpha Racing, una de las escuderías con mayor experiencia en la categoría. En su auto número 13 contará con el respaldo de Kotex, Por Amor a Puebla y Volaris, marcas que apuestan por su talento y proyección.

“Llego muy motivada al inicio de esta temporada, que representa una nueva etapa en mi carrera al integrarme a Alpha Racing, un equipo con mucha experiencia con el que estoy segura que podemos hacer grandes cosas”, señaló Sirvent.

También destacó el intenso trabajo que hicieron durante la pretemporada para afrontar el reto. “Las metas son claras: queremos ser protagonistas y pelear por el campeonato. Han sido temporadas de mucho aprendizaje y siento que este cambio llega en el momento correcto de mi carrera. Durante estos meses también me he preparado físicamente con el apoyo de Rogelio López en RX Fitnext, además de trabajar en todos los aspectos alrededor de mi proyecto, incluyendo el desarrollo de mis patrocinios, para llegar lo mejor preparada posible”, declaró.