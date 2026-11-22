Regina Sirvent cerró su participación en Nascar México Series 2026 con un balance positivo, en el cual resaltó el esfuerzo, aprendizaje y agradecimiento hacia el equipo que la acompañó durante la temporada, en la que consiguió clasificarse al Chase y disputar el campeonato de la categoría Challenge hasta la última fecha.

“Sabíamos lo que significaba una final en el autódromo Hermanos Rodríguez y trabajamos para hacer la mejor carrera junto al equipo. Dimos nuestro mayor esfuerzo, pero al final hay cosas que escapan de nuestras manos”, expresó la piloto del auto 13, quien en la última competencia del calendario sufrió un fuerte contacto que obligó a su equipo a intervenir en “pits“ para permitirle continuar.

Pese al contratiempo, logró recuperarse y finalizar en el octavo puesto de su categoría, lo que le impidió pelear por el título. “Ese contacto nos llevó a emplearnos al máximo para poder terminar como lo hicimos, con un último Top 10”, recordó.

Pero más allá del resultado, la piloto destacó el trabajo colectivo que le permitió mantenerse entre los diez contendientes al campeonato de Challenge este año.

“No queda más que agradecer a todo el equipo, que jamás bajó los brazos en la temporada. Juntos llegamos hasta el Chase y pudimos pelear por el título”, resaltó.

Sirvent también agradeció el respaldo de sus patrocinadores y expresó su confianza en continuar avanzando durante la próxima campaña. “Son el motor de este sueño que sigue creciendo y que, estoy segura, podrá llegar mucho más lejos en 2027”, concluyó.