Regina Sirvent asegura boleto al Chase

Regina Sirvent aseguró su clasificación al Chase 2026 de la Challenge Series, luego de completar la octava fecha de Nascar México Series, disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

La piloto del auto número 13 comenzó la actividad con el quinto mejor tiempo en la sesión de calificación, y en la Puebla 110 se mantuvo en la pelea y cruzó la meta a un puesto del Top 10, resultado suficiente para mantenerse entre las mejores del campeonato y obtener uno de los diez lugares disponibles para la fase definitiva.

Contenta con el logro

“Me siento muy contenta, se cumple con el primero de los objetivos, que era clasificarnos al Chase. Ha sido una larga temporada regular en la que pudimos sumar y estar siempre dentro de los diez mejores del campeonato”, expresó Sirvent.

La competidora también reconoció el respaldo recibido durante la fecha poblana. “Agradecer a todos los aficionados por ese apoyo desde las tribunas que siempre nos impulsa como equipo para dar el extra”, señaló, antes de afirmar que buscará pelear por el campeonato junto a su equipo y patrocinadores.

El Chase comenzará el próximo 5 de septiembre en el autódromo Monterrey, escenario de la novena fecha de la temporada 2026.