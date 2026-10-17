Regina Sirvent, en busca de revancha

Regina Sirvent llega motivada a la doble fecha de Nascar México Series, programada para efectuarse en el autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, este sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

La talentosa piloto buscará recuperarse del abandono sufrido en la fecha anterior que se corrió en Aguascalientes y así mantenerse en la disputa por el título de la categoría Challenge.

“Muy contenta de llegar a Yucatán, una pista nueva para mí, lo que significa un reto nuevo. Emocionada porque tendremos doble fecha este fin de semana, una doble oportunidad para buscar la victoria”, expresó la conductora del auto 13.

Sirvent ocupa actualmente el noveno puesto de El Chase, con 1,022 puntos, por lo que necesita resultados favorables para mejorar su posición entre las diez contendientes al campeonato.

La piloto reconoció que su equipo ha intensificado la preparación después de la falla mecánica que le impidió concluir la competencia anterior y señaló que el objetivo es evitar nuevos contratiempos y aprovechar ambas oportunidades para sumar unidades importantes.

El circuito yucateco, de 3 mil 340 metros de longitud, representa un escenario desconocido para ella, quien afrontará la recta final de la temporada con el respaldo de Por Amor a Puebla, Puebla Latido de México, Volaris, Urbanus, Kotex y Apx.

“Definitivamente venimos motivados y emocionados, listos para cerrar esta última parte de la temporada”, sentenció la competidora, quien se perfila como una de las protagonistas a seguir en el escenario yucateco.