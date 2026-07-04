Regina Sirvent no pierde el impulso

Comenzó la recta final de la temporada regular de Nascar México Series 2026, teniendo la piloto Regina Sirvent un sexto desafío nada sencillo en la categoría Challenge Series, pero saliendo del Autódromo de Querétaro con un importante Top 10 en manos.

El Chase se empieza a ver de cerca y Nascar México Series pone en la pista un reto de mayor competitividad en cada oportunidad, que será tomado por los mejores pilotos del país, como Regina Sirvent, quien inició este camino en el óvalo queretano de mil 275 metros de longitud, consiguiendo el lugar 6 de salida en la categoría Challenge Series, durante la mañana de una larga jornada sabatina.

Regina tomó el auto 13 para ver la bandera verde de la nombrada Querétaro 140, competencia sin mayores incidentes en la que solo se verían dos banderas amarillas, logrando ir de principio a fin sin contratiempos, para cerrar en el séptimo sitio, Top 10 que le deja puntos importantes pensando en conseguir uno de los 10 boletos a la etapa definitiva.

“No ha sido una carrera sencilla, pero creo que se logró tener una buena actuación que nos permite seguir adelante para pelear por ese lugar en el Chase. Sin duda, algo por lo que hemos venido trabajando fuertemente a lo largo de estas seis fechas”, declaró la piloto.

Regina volverá para la fecha 7 en el Súper Óvalo Potosino, el próximo 2 de agosto.