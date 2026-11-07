Regina Sirvent quiere cerrar con triunfo

La carismática piloto Regina Sirvent buscará cerrar con broche de oro la Temporada 2026 de Nascar México Series con una victoria en la categoría Challenge, cuando este domingo dispute La Gran Final 150 en el autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del Speedfest.

“Ha sido un año en el que hemos trabajado muy duro, y eso se ha visto reflejado en buenos resultados, en ser parte del Chase y en estar en la lucha por el campeonato de la Challenge”, expresó la conductora del auto número 13.

Busca cerrar con victoria

Sirvent, una de las dos mujeres clasificadas al Chase, ocupa la novena posición con 1,074 puntos, luego de tres de las cuatro fechas de la postemporada. “Así que nos toca cerrar de la mejor forma y salir por ese triunfo que nos merecemos”, señaló la competidora a unas horas de saltar a la pista.

Sobre el escenario de la final, destacó la motivación que representa competir en el circuito capitalino, que ha sido escenario de grandes batallas. “Correr en un lugar como el Hermanos Rodríguez siempre es especial; motiva muchísimo y nos lleva a todos a dar el máximo, y más tratándose de una final. Es momento de poner ese extra”, afirmó.

La última carrera del campeonato se disputará a las 15:00 horas, con una duración de 150 vueltas o un máximo de 100 minutos, y contará con transmisión en distintas plataformas digitales y televisión.