Regina Sirvent quiere repetir podio

Luego de un tener un comienzo importante en la temporada 2026 de Nascar México Series, con podio de Challenge Series incluido, Regina Sirvent está lista para participar el 29 de marzo en la segunda fecha del calendario, visitando el Súper Óvalo Chiapas.

“Ahora vamos a Tuxtla Gutiérrez, una pista en la que el año pasado logré un segundo lugar, así que llego con mucha confianza y motivación de volver a pelear por el podio”, afirmó.

Participación

El andar de la mexicana en la categoría Challenge Series tuvo su primer episodio en una competencia exigente que supo sortear para tomar el tercer puesto y primer podio del año, que con 30 unidades la tiene en el tercer sitio de la tabla general, sabiendo que cada punto será importante si quiere alcanzar uno de los 10 lugares disponibles para el Chase.

“Estoy segura de que con el trabajo que se ha hecho en el taller y la evolución que estamos teniendo como equipo, podemos seguir siendo competitivos, mantenernos dentro de los primeros lugares y continuar en la pelea por el campeonato”, opinó.

De esta manera, Regina está lista para presentarse en el Súper Óvalo Chiapas el 29 de marzo en la segunda fecha de Nascar México Series 2026, con el firme objetivo de mantenerse en el podio.