Regina Sirvent se pone a un paso del “Chase”

Un top-5 fue la cosecha positiva para la piloto Regina Sirvent en la séptima fecha de Nascar México Series 2026, semifinal de la temporada regular que le acerca al “Chase”, logrando salir bien del Súper Óvalo Potosino.

Con la afición haciéndose presente en las tribunas, Regina tomó el mando de su auto 13 para disputar la “San Luis Potosí 200”, una competencia que no dio tregua.

Sirvent fue de menos a más, evitando los contactos y aprovechando cada oportunidad para cruzar la meta en el quinto lugar de la categoría Challenge Series, resultado que la deja a un paso de asegurar su lugar en el “Chase”, la ronda definitiva en la lucha por el campeonato.

“El auto respondió de estupenda forma y una carrera que nos da muy buenos puntos para poder seguir en puestos de Chase y buscar sellar nuestro pase en Puebla”, declaró la piloto, quien agradeció todo el apoyo de Por Amor a Puebla, Puebla Latido de México, Urbanus, Kotex, Volaris y Apx. “Ahora tenemos por delante el final de la temporada regular en una pista que me encanta como la de Puebla, en donde el objetivo será poder hacer una carrera importante para llegar fuerte a la siguiente etapa”, añadió.

De esta forma, Regina se enfila a la fecha 8 de Nascar México Series, final de la temporada regular a disputarse el próximo 23 de agosto en una nueva visita al Autódromo Internacional Miguel E. Abed.