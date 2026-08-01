Regina Sirvent va por la de cuadros

Regina Sirvent afrontará una fecha decisiva para sus aspiraciones de avanzar al Chase de Challenge Series, este 2 de agosto, en el Súper Óvalo Potosino.

La piloto del auto número 13 ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 169 puntos y mantiene una ventaja superior a 30 unidades sobre la zona de eliminación, cuando restan dos competencias de la temporada regular.

La pista de media milla representa un escenario favorable para Sirvent, quien ha conseguido dos podios en San Luis Potosí, incluido uno en el inicio de la actual campaña. “Le tengo mucho cariño a esta pista, siempre hemos tenido buenos resultados. Creo que podemos alcanzar nuevamente el podio e incluso la victoria”, afirmó.

La corredora destacó el trabajo hecho durante el receso para la puesta a punto del vehículo. “El equipo tiene un muy buen ‘setting’ y tengo claro lo que podemos mejorar para concretar ese primer lugar. Llego motivada y emocionada”, señaló.

La San Luis Potosí 200 comenzará a las 13:30 horas y se disputará a 200 vueltas o un máximo de 100 minutos.