Registran 23 candidaturas en la nueva edición

Fueron 23 candidaturas las registradas para competir por el Premio Estatal del Deporte Chiapas 2026, luego del cierre de inscripciones, el jueves 15 de octubre, de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria nacional emitida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Del total de aspirantes, 15 corresponden a atletas, cinco a entrenadores y tres a promotores deportivos, quienes presentaron sus respectivas propuestas ante el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas para buscar el reconocimiento a su trayectoria, resultados y aportaciones al desarrollo deportivo.

Como parte del procedimiento, el viernes 16 de octubre se llevó a cabo la insaculación de los integrantes del jurado, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las candidaturas y emitir su voto durante la sesión de elección, programada para este viernes 23 de octubre a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones del mencionado instituto.

La convocatoria contempla tres modalidades: deportistas, entrenadores y fomento, protección o impulso de la práctica deportiva. Estas categorías incluyen tanto al deporte convencional como al adaptado, con el propósito de reconocer el trabajo de quienes contribuyen al crecimiento de las distintas disciplinas en la entidad.

En esta edición, las 23 candidaturas abarcan 12 disciplinas: Ajedrez, Boccia, Boxeo, Judo, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Paraciclismo, Paranatación, Parapowerlifting, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa y Voleibol.

Asimismo, informaron que tres personalidades del ámbito deportivo designadas por el Instituto del Deporte se integrarán al jurado insaculado, conforme a los criterios de la convocatoria nacional. Se trata de la maestra Elsa Hayasi Villagrán, el doctor William Alfonso Maldonado Máuregui y el doctor Miguel Humberto Olivares Herrera.

Con el registro concluido y el jurado conformado, el proceso entrará en su etapa decisiva, en la que se determinará quiénes recibirán el Premio Estatal, distinción que reconoce el desempeño y las contribuciones de los protagonistas del deporte chiapaneco.