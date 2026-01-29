﻿﻿
Regresa Blue Demon Jr. a Tuxtla

Enero 29 del 2026
Blue Demon Jr. encabezará la función del 15 de febrero en el Centro Deportivo Roma. Cortesía

La Lucha Libre profesional vivirá una noche especial en Tuxtla Gutiérrez con el regreso de Blue Demon Jr., uno de los máximos referentes del pancracio nacional, quien volverá a presentarse ante la afición chiapaneca el domingo 15 de febrero, en el Centro Deportivo Roma, como parte una función que promete emociones de principio a fin.

El ídolo enmascarado unirá fuerzas con Murcy Jr. para protagonizar la lucha estelar, en la que enfrentarán a la peligrosa dupla conformada por Verdadera Muerte y Capitán Furia, en un combate que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la Lucha Libre, debido al contraste de estilos, experiencia y rudeza en el encordado.

La participación de Blue Demon Jr. representa un acontecimiento especial para el público local, ya que su trayectoria internacional y legado familiar lo colocan como una de las figuras más respetadas del deporte espectáculo en México. Su regreso a la capital chiapaneca refuerza el interés por este evento que contará con un cartel variado y atractivo.

Las acciones se desarrollarán bajo la supervisión de la H. Comisión de Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez, garantizando orden y profesionalismo en cada uno de los duelos. La función dará inicio a las 6:30 de la tarde, en un recinto que históricamente ha sido punto de encuentro para los aficionados a este deporte.

Con precios accesibles en todas las localidades, la velada se perfila como una excelente opción familiar, en la que la tradición, la emoción y el espectáculo se combinarán en una noche que quedará marcada por el regreso de una auténtica leyenda de la Lucha Libre a tierras chiapanecas.

