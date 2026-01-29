Regresa Blue Demon Jr. a Tuxtla

La Lucha Libre profesional vivirá una noche especial en Tuxtla Gutiérrez con el regreso de Blue Demon Jr., uno de los máximos referentes del pancracio nacional, quien volverá a presentarse ante la afición chiapaneca el domingo 15 de febrero, en el Centro Deportivo Roma, como parte una función que promete emociones de principio a fin.

El ídolo enmascarado unirá fuerzas con Murcy Jr. para protagonizar la lucha estelar, en la que enfrentarán a la peligrosa dupla conformada por Verdadera Muerte y Capitán Furia, en un combate que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la Lucha Libre, debido al contraste de estilos, experiencia y rudeza en el encordado.

La participación de Blue Demon Jr. representa un acontecimiento especial para el público local, ya que su trayectoria internacional y legado familiar lo colocan como una de las figuras más respetadas del deporte espectáculo en México. Su regreso a la capital chiapaneca refuerza el interés por este evento que contará con un cartel variado y atractivo.

Las acciones se desarrollarán bajo la supervisión de la H. Comisión de Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez, garantizando orden y profesionalismo en cada uno de los duelos. La función dará inicio a las 6:30 de la tarde, en un recinto que históricamente ha sido punto de encuentro para los aficionados a este deporte.

Con precios accesibles en todas las localidades, la velada se perfila como una excelente opción familiar, en la que la tradición, la emoción y el espectáculo se combinarán en una noche que quedará marcada por el regreso de una auténtica leyenda de la Lucha Libre a tierras chiapanecas.