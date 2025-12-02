Regresa con fuerza la Clásica Ciclista

Tras diecisiete años fuera del calendario deportivo, la Carrera Clásica Ciclista Feria Chiapas 2025 volvió a la actividad con una respuesta sobresaliente. Un total de 396 competidores se dieron cita en Tuxtla Gutiérrez para protagonizar una jornada que confirmó la vigencia y la importancia de este tipo de certámenes para el desarrollo del Ciclismo en la entidad.

La organización corrió a cargo de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo, en coordinación con Zona de Transición, el Patronato de la Feria Chiapas y el respaldo del Instituto del Deporte del Estado, lo que permitió consolidar un evento de alto nivel técnico y una convocatoria amplia.

Salida

El banderazo se dio puntual a las 7 de la mañana, marcando el inicio de una jornada llena de energía. Antes de entrar de lleno a la competencia, los ciclistas hicieron un reconocimiento del circuito, ubicado en las inmediaciones de la Feria Chiapas, con trayectos que exigieron concentración y estrategia. Las distancias programadas fueron de 40 y 50 kilómetros, según la categoría, condiciones que ofrecieron un espectáculo dinámico y de gran intensidad.

Ganadores

Los máster y la elite femenil fueron los primeros en colocarse sobre la línea de salida. Desde los primeros metros impusieron un ritmo elevado que rápidamente estiró el pelotón. Ese impulso temprano dio pie a fugas, ataques y marcajes constantes que mantuvieron a los asistentes pendientes de cada movimiento. La exigencia del circuito permitió que, pasada la primera hora, comenzaran a definirse los podios iniciales.

En la categoría master varonil, Cristóbal Molina Ruiz del RC Team se llevó los máximos honores, seguido por José Guillén y Josué Gómez. En el sector master femenil, Griselda González del Herrera Cycling fue la campeona, con Ciseli Ruiz del RC Team y Graciela González del Galileo Team completando las primeras posiciones.

La juvenil femenil dejó grandes sensaciones con el triunfo de Danna Ramos (Ocozoc), acompañada por Alexa Camila Calvo (HS Pro Training) y Kamila Hernández (Alta Velocidad). En la elite femenil, la victoria fue para Dafne Constantino (RC Chiapas), escoltada por Carolina Vega (Alta Velocidad) y Mari Mazariegos (Human Sport Training).

En la elite varonil, Rudy Rincón marcó un tiempo de 57 minutos para los 50 kilómetros del recorrido, superando a Moisés Alonso (Orcas Giant) y a Diego Jiménez (Herrera Team). Finalmente, la juvenil varonil fue dominada por Favio Hernández (Bicicentro Tuxtla), seguido por Diego Hernández (Orcas Giant) y José Jiménez (Altamirano).

El comité organizador destacó el entusiasmo generado por esta edición, señalando que el regreso de la Clásica Ciclista representa un impulso significativo para el semillero de talentos en el estado. Asimismo, anunciaron que ya se trabaja en la versión 2026, la cual buscará afianzarse como una prueba obligada dentro del marco de la Feria Chiapas y un escaparate de crecimiento para las nuevas generaciones.