Regresa el Campeonato de Copa 2025

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa con el calendario del Campeonato de Copa 2025 y este fin de semana se disputará la jornada 2 en la cancha de Caña Hueca, donde se espera una intensa actividad de la rama femenil. Los encuentros tendrán lugar este sábado en Tuxtla Gutiérrez, con cinco duelos programados para la mañana y el mediodía.

El primer choque está pactado para las 9:00 horas, cuando Gacelas y Cinalex se enfrenten en la categoría de primera fuerza, grupo A, un partido que promete ritmo elevado por el estilo ofensivo de ambos conjuntos. Más tarde, a las 10:00 horas, Talo’s medirá fuerzas con Europaraíso dentro del grupo B, en otro compromiso de primera fuerza que podría marcar movimientos importantes en la tabla.

La acción continuará a las 11:00 horas con el cruce entre Guerreras y Salud Justa, también perteneciente al grupo A. Este juego será clave para definir el rumbo de esta fecha, pues ambos equipos buscan consolidar su presencia en la competencia. Para el mediodía, Linces y Panteras protagonizarán un encuentro correspondiente a la segunda fuerza, en punto de las 12:00 horas.

Diamantes y Freyas cerrarán la actividad a las 13:00 horas, también en la segunda fuerza. Con este último partido se completará una jornada que destaca por su variedad de estilos y la paridad entre los clubes participantes, lo que anticipa una fecha llena de competitividad.