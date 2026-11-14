Regresa el campeonato de Copa 2026

La Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez” continuará con las emociones del Campeonato de Copa 2026 “C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez”, cuando este sábado se dispute la tercera jornada de la competencia, con cinco encuentros programados en Tuxtla Gutiérrez.

La actividad tendrá como sede las instalaciones de Loma Bonita, donde los equipos participantes buscarán sumar resultados importantes en sus respectivas categorías, en una cartelera que contempla enfrentamientos de Primera y Segunda Fuerza, todos correspondientes a la rama femenil.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con el duelo entre Club Adlers y Transportes, correspondiente al Grupo B de Primera Fuerza, compromiso que abrirá las actividades del día.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Adlers Juvenil se medirá ante Fénix, en la Segunda Fuerza. A las 11:00 horas continuará la actividad con el enfrentamiento entre Adlers Juvenil y Adlers Mayor, mientras que al mediodía Adlers Mayor se verá las caras con Adlers Infantil.

El cierre de la programación está previsto para las 13:00 horas, cuando Adlers Infantil enfrente a Felinas Golden, en otro compromiso de la Segunda Fuerza.

De esta manera, el Campeonato de Copa 2026 mantiene su actividad con una jornada que permitirá a las escuadras continuar su camino en el certamen, fortalecer su ritmo de competencia y buscar protagonismo en la temporada.