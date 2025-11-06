Regresa el “Depredador del Aire” a Tuxtla

El espectáculo de la Lucha Libre vuelve a encender la capital chiapaneca con una función de alto nivel, encabezada por el regreso del “Depredador del Aire”, Volador Jr., quien compartirá cuadrilátero con Felino Jr. para enfrentar a los temibles Averno y Murcy Jr., en el evento organizado por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus. La cita es el domingo 16 de noviembre a partir de las 18:30 horas, en el Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez, donde se espera un lleno total.

El cartel promete una velada llena de adrenalina, con estrellas que representan lo mejor de la Lucha Libre nacional e independiente. La contienda estelar de Volador Jr. y Felino Jr. contra Averno y Murcy Jr. encierra una rivalidad marcada por la experiencia, la fuerza y el estilo aéreo característico de los técnicos, que buscarán imponerse ante la rudeza de sus oponentes.

Semifinal de lujo

En una semifinal de alarido, el equipo integrado por Capitán Furia, Vértigo, Arjen y Dantalion medirá fuerzas con Mexicano, Príncipe Zoque, Turipache 2000 y Gladiador Jr., en un combate que promete grandes emociones, saltos espectaculares y castigos contundentes, propios de las funciones de alto voltaje.

La noche también contará con una súper revancha Bull Terrier Match entre Imperio y Bulldozer, duelo que genera expectativa entre los aficionados por la intensidad y el orgullo que ambos gladiadores ponen sobre el encordado.

En la modalidad de lucha de relevos australianos se presentarán Kisha Cat, Terremoto Jr. y G. Supremo Jr. contra Steelman, Principe Torbellino y Black Drago, garantizando un choque de generaciones y estilos entre los exponentes locales e invitados especiales.

Además, habrá relevos mixtos con la participación de Súper Chespi, Kaiser, Cometa 2025 y Diosa Sekmeth, quienes enfrentarán a Tharros, H. Millonario, Rebelde Boy y Toxic Woman, combinando técnica, carisma y espectacularidad en el cuadrilátero.

Precios

Los boletos ya están disponibles, con precios accesibles para todo público: VIP, 450 pesos; Fila B, 350; Fila 2, 250; Fila 3, 200, y gradas, 100. La entrada es gratuita para los niños menores de 10 años en la zona general.

Con un elenco de primer nivel, El Regreso del Depredador del Aire se perfila como una de las funciones más esperadas del año en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo a figuras consagradas y talentos emergentes en una velada que promete ser inolvidable para los aficionados.