Regresa el Depredador del Aire

La emoción de la Lucha Libre volverá a desatarse este domingo 16 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez con el esperado evento “Regreso del Depredador del Aire”, avalado por la H. Comisión de Box y Lucha de la capital chiapaneca. El cartel, organizado por Promociones Jiménez en conjunto con Promociones Maxillus, promete una velada llena de espectáculo, rivalidad y adrenalina pura.

La función tendrá como escenario el Deportivo Roma, y arrancará a las 18:30 horas, con una cartelera que reúne a grandes exponentes del pancracio nacional. En la lucha estelar, dos auténticos gigantes del ring protagonizarán un choque de poder y técnica: Volador Jr. y Felino Jr. unirán fuerzas para enfrentar a Averno y Murcy Jr., en una batalla que promete ser de alto voltaje.

Volador Jr., conocido como El Depredador del Aire, regresa a Chiapas tras una gira internacional que lo consolidó como uno de los gladiadores más espectaculares de México. Su estilo ágil y su capacidad para ejecutar movimientos aéreos lo convierten en una figura infalible dentro del cuadrilátero. A su lado estará Felino Jr., luchador que combina experiencia, carisma y una rudeza elegante que lo ha mantenido vigente en los mejores escenarios del país.

En la esquina contraria, Averno llega con la experiencia de cientos de combates y un dominio técnico que lo ha consagrado como uno de los rudos más respetados del circuito. Junto a él, Murcy Jr. representa la nueva generación, decidido a demostrar que puede estar a la altura de los consagrados. El enfrentamiento entre estas dos duplas mezcla historia, legado y sed de victoria, garantizando una lucha estelar digna de las grandes funciones.

El público podrá disfrutar además de una semifinal de alarido, una súper revancha Bull Terrier Match, y enfrentamientos de relevos australianos y mixtos, completando una cartelera repleta de intensidad. Los boletos ya están disponibles con precios accesibles que van desde 100 pesos en gradas hasta 450 pesos en zona VIP, con entrada gratuita para niños menores de 10 años.