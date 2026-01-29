Regresa el Viernes de Knockout 2026

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se prepara para vivir una intensa noche de Box profesional el viernes 30 de enero, cuando el Centro Deportivo Roma sea sede de la función denominada Viernes de Knockout 2026, evento que reunirá combates estelares, duelos interestatales y una atractiva pelea internacional.

Estelar

La contienda principal de la velada será a seis “rounds”, en peso superwélter. El colombiano Sebastián Echeverry Marulanda se medirá con el tuxtleco Roberto “Boxer” Maya, en un enfrentamiento que promete intensidad y choque de estilos. Ambos pugilistas buscarán imponer condiciones desde el inicio, en un combate pactado para robarse los reflectores.

Como pelea semifinal se disputará una a seis “rounds” en peso superligero, con una atractivo batalla de Puebla contra Chiapas, entre Cristofer Caballero y Fernando “Chato” Martínez, originario de Plan Chiapas, quienes llegan con la intención de consolidarse dentro del Box profesional.

La cartelera también incluye un duelo a cuatro episodios, en los 62 kilogramos. Lenin “Cholito” Gutiérrez, de la colonia Azteca, enfrentará a Carlos Díaz Gómez, originario de San Cristóbal de Las Casas, en un encuentro parejo que destaca por la juventud y la entrega de ambos boxeadores.

En otro choque a cuatro “rounds”, en peso supergallo, José “Chepe” Vázquez, del Condominio San Juan, se medirá con Reyner Humberto Pérez, representante de Galecio Narcía, en un combate que apunta a ser explosivo desde el primer campanazo.

Finalmente, entre los duelos complementarios habrá uno a cuatro “rounds” en peso de 61.5 kilogramos. Yerik “Pólvora” Nieto, de la Academia de Boxeo Yáñez, chocará con Wilber Espinoza, originario de Chahuites, Oaxaca, completando una cartelera equilibrada y con presencia de talento local y regional.

Costos

La función está programada para iniciar a las 9:15 de la noche, con precios accesibles para el público: zona VIP, 300 pesos; ring general, 200 pesos, y gradas, 100 pesos, consolidándose como una opción atractiva para los aficionados al Box en la capital chiapaneca.

Viernes de Knockout 2026 reafirma el crecimiento del Box profesional en Chiapas, brindando un espacio competitivo para talentos locales, nacionales e internacionales, y fortaleciendo la proyección del deporte de los puños en la región.