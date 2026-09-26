Regresa la acción del torneo de liga

La actividad del Campeonato de Liga 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol “Profr. Alfredo Ovilla Martínez” regeresará este sábado 26 de septiembre en la cancha de la Colonia Popular, con una jornada que contempla encuentros de las ramas femenil y varonil.

La programación comenzará a las 8:00 horas con el duelo entre Linces y Fénix, correspondiente a la Segunda Fuerza Femenil. Ambos equipos abrirán las acciones de una jornada que tendrá actividad desde temprano.

A las 9:00 horas, Fénix regresará a la cancha para enfrentar a Adlers Juvenil, también dentro de la Segunda Fuerza Femenil. Será el segundo compromiso consecutivo de la programación en esta categoría.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Adlers Juvenil volverá a presentarse para medirse ante Freyas, en otro encuentro de la Segunda Fuerza Femenil. La actividad continuará a las 11:00 horas con el enfrentamiento entre ADN Voley y Adlers Juvenil, que cerrará el bloque matutino de los primeros cuatro partidos.

La competencia es organizada por la Liga Oficial Municipal de Voleibol, con respaldo de la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas y la Federación Mexicana de Voleibol.