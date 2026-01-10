Regresa la actividad en Liga Municipal

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla está lista para volver a la actividad con una intensa jornada programada para este fin de semana, en la que distintos equipos buscarán iniciar el año con paso firme dentro del calendario oficial del certamen.

Para el sábado 10 de enero, las acciones se vivirán en el campo de pelota de Caña Hueca, donde a partir de las 16:00 horas se celebrarán dos enfrentamientos que prometen emociones de principio a fin.

El primer choque pondrá frente a frente a Calaveras ante la Selección Juvenil Chiapas, duelo que servirá como parámetro para medir el ritmo competitivo de ambos conjuntos. Posteriormente, a las 18:00 horas, Cardenales y Reales protagonizarán un encuentro que se anticipa parejo, con estilos contrastantes y jugadores experimentados en el diamante.

La jornada continuará el domingo, nuevamente en Caña Hueca, con una triple cartelera dominical. A las 8:00 horas, Petroleros se medirá con Atléticos, en un partido que suele caracterizarse por su intensidad defensiva. Más tarde, a las 10:00 horas, Liliana Carnicería enfrentará a Apaches, mientras que al mediodía, Caly y Morro cerrarán la programación, en un duelo que genera expectativa por la entrega que ambos equipos muestran jornada tras jornada.

Con esta programación, la Liga Municipal de Softbol Tuxtla reafirma su compromiso con el desarrollo del Softbol, ofreciendo espacios de competencia constante y fortaleciendo la participación de conjuntos locales en escenarios tradicionales de la ciudad.