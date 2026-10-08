Regresa la adrenalina a la Liga Uniflag

La Liga Uniflag de Tocho Bandera retomó la actividad de su Temporada 6 con una intensa jornada de las categorías TNT femenil, TNT mixta y open mixta, en las que varios equipos dieron pasos importantes en la búsqueda de mejores posiciones.

Uno de los resultados más llamativos se presentó en el torneo Open Mixto, en el que Thunders sorprendió a Iron Dogs con marcador de 30-18. El conjunto del trueno mostró el poder de su ofensiva para derrotar a un rival que también tuvo doble actividad en esta fecha.

Tras el descalabro al inicio de la sesión, Iron Dogs logró recuperarse más tarde al vencer por 44-27 a Balam en un duelo de alta producción ofensiva.

Por su parte, Dream Team también mantuvo su buen momento al superar por 40-29 al representativo de la Unicach, resultado que le permite continuar como uno de los conjuntos más sólidos de la categoría.

Además, Mustangs derrotó por 18-14 a Power Puff, mientras que Toros protagonizó uno de los cierres más apretados del día al imponerse por 13-12 ante Diablitos.

Dream Team mantiene ritmo

En el campeonato TNT Mixto, Dream Team volvió a brillar con un triunfo de 19-13 sobre San Miguel Flag. Por su parte, Cañoneros también sumó al vencer por 13-9 a Ocelotes Blancos de la Unach, en tanto que Mustangs se impuso por 6-0 a Unicach en un encuentro marcado por las defensivas, que permitieron pocas yardas en contra.

Acción en la femenil

Finalmente, el Torneo Nuevos Talentos (TNT) Femenil también dejó resultados importantes, como el que Lechuzas UPGCH consiguió al ganar por 14-6 a Cañoneros, en tanto que Unicach superó por 16-0 a Ocelotes Blancos de la Unach.

San Miguel Flag completó la actividad para las damas con una cerrada victoria de 14-12 sobre MG Team, en uno de los partidos más equilibrados y emocionantes de la jornada.

Con estos resultados, la Temporada 6 de la Liga Uniflag avanza hacia una etapa crucial, con los equipos tratando de consolidar su posición y llegar con buen ritmo a la fase decisiva de la competencia.