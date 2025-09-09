Regresa la Copa Gladiadores de Panamericano

Luego de años de ausencia, la Copa Gladiadores está de regreso en Ocozocoautla, según confirmó el organizador y director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Gladiadores, Maxwell Starling Vallejo.

En entrevista, el entrenador expresó que ya lanzaron la invitación a escuelas y academias para que formen parte de la fiesta deportiva, que para esta edición contempla las modalidades de formas, combate y circuito motriz, para las categorías infantil, cadetes, juvenil y adultos.

“Regresa nuevamente la fiesta del Tae Kwon Do a nuestro municipio (Ocozocoautla), que tanto talento ha demostrado durante 13 años. Vamos a recibir a las delegaciones que nos visitarán, de más de 25 municipios de Chiapas, más los estados confirmados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Estamos afinando los últimos detalles”, declaró Starling Vallejo.

“Siempre hemos procurado que nuestras medallas hagan alusión a un pedacito de la cultura municipal, algo que en nuestras ediciones anteriores agradó a nuestros asistentes. En esta ocasión pretendemos seguir teniendo esa visión y cumpliendo con ese objetivo”, agregó.

Actividades

De igual forma, informó que la cita es el domingo 28 de septiembre, en el auditorio municipal de Ocozocoautla, y en punto de las 9 de la mañana iniciarán las competencias de formas y circuito motriz.

Destacó que para las 11:00 horas está programada la ceremonia de inauguración, y al término se dará paso a los combate con peto convencional o electrónico para las categorías de Olimpiada Nacional. La premiación individual consistirá en medallas para primero, segundo y dos terceros lugares; mientras que por escuelas entregarán trofeos a las tres academias con mayor puntaje.

Finalmente, el organizador y director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Gladiadores invitó a las escuelas y asociaciones para que asistan a este magno evento que cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech) y que es de categoría G2, pues reparte puntos para el ranking estatal.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al número 9686890048.