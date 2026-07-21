Regresa la Liga OMA con partidos espectaculares

La actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) retornó para a ofrecer una jornada 10 llena de emociones, encuentros definidos hasta el tercer set y marcadores contundentes, en los partidos disputados en la cancha de la colonia Popular, donde los equipos continúan sumando puntos importantes rumbo a la recta decisiva del campeonato.

Femenil

Uno de los duelos más atractivos fue el protagonizado por Medusas y Real Chiapas A, el cual requirió de tres sets para conocer al ganador. Medusas tomó ventaja al imponerse por 25-21 en el segundo parcial, pero Real Chiapas reaccionó con autoridad para quedarse con el primero (25-17) y cerrar el encuentro con un sólido 15-13 en el set definitivo, adjudicándose una importante victoria.

En otro de los compromisos, Adlers mostró un dominio absoluto frente a Freyas, venciendo en dos parciales de 25-14 y 25-12, gracias a un juego ordenado y una ofensiva que marcó diferencias desde el inicio.

La emoción continuó con el partido entre Vulnerables y Odiseas, uno de los más disputados de la jornada. Tras dividir triunfos en los dos primeros sets, los primeros cerraron de gran forma el parcial definitivo para llevarse la victoria por 15-7, luego de anotase parciales de 15-25, 26-24 y 15-7.

Por su parte, Felinas hizo valer su experiencia para derrotar a Vulnerables en dos sets. Aunque el segundo episodio fue más equilibrado, Felinas mantuvo el control del encuentro para imponerse con parciales de 25-20 y 25-22.

En otro duelo de buen nivel, Felinas volvió a la actividad para enfrentar a Panteras, escuadra que respondió con un desempeño sólido para quedarse con el triunfo en dos sets consecutivos por 25-18 y 25-22, sumando un resultado importante para sus aspiraciones en el torneo.

Varonil

Otro de los equipos que destacaron fue Panteras, que derrotó con autoridad a Místicos VC en dos parciales por 25-10 y 25-15, mostrando un ataque contundente y una defensa que limitó las opciones de su rival durante todo el compromiso.

La jornada también dejó una contundente actuación de Zenit Kazán, que venció sin mayores complicaciones a ADN Matamoros con parciales idénticos de 25-16 y 25-11, confirmando su buen momento en la competencia.

Finalmente, Zenit Kazán volvió a la duela para enfrentar a Místico VC B, logrando una nueva victoria por la vía rápida con marcadores de 25-17 y 25-17, para cerrar una jornada perfecta para la escuadra.